داميان : من الجيد جدا لاسبانيا وصول كوستا إلى هذا المستوى

2018/05/04 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أثنى خورخي داميان عبر برنامج الشيرنغيتو على مهاجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا وأشار إلى أنه من الجيد جدا وصوله إلى هذا المستوى .

وقال “من الجيد جدا بالنسبة لاسبانيا ان دييغو كوستا وصل إلى هذا المستوي قبل كأس العالم”.

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