إصابة كوسييلني تجعل مشاركته في كأس العالم موضع شك كبير

2018/05/04 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقع الفرنسي أرضا في الدقيقة الثامنة دون أي احتكاك وقد ظهر يتألم بشدة ممسكا بعقب قدمه.

وقال ارسين فينغر بعد اللقاء إنه يعتقد أن كوسييلني أصيب بقطع في الوتر الأخيل ما يعني غيابه عن كأس العالم في حال تأكدت الإصابة.

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