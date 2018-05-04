كوستا: اللعب أمام أرسنال يحفزني ويدفعني للتسجيل

2018/05/04 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أبدي دييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد، سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب أرسنال، بعد الفوز بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال كوستا في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "كنا نعلم أننا سنكون الأفضل على ملعبنا، الجماهير تقدم لنا الدعم، نحن نحارب من أجل جعلهم سعداء".

وأردف: "كان من المهم الوصول إلى النهائي، الفريق يحتاج إلى الفوز بالبطولة، نحن فريق رائع ولقد تمكنا من الوصول إلى المباراة النهائية بشكل جيد".

وحول احتكاكه مع المدافعين وتسجيله في مرمي أرسنال قال: "اللعب أمام أرسنال يحفزني كثيراً، لأني كنت لاعباً في تشيلسي، اعتدت على اللعب أمامهم".

ويلعب أتليتكو مدريد أمام مارسيليا، في نهائي البطولة يوم الأربعاء 16 مايو الجاري على ملعب الأضواء في فرنسا.





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