2018/05/04 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر وردنى من إحدى الصديقات رابط لتعقيب صديق آخر- الأستاذ تامر وجيه - بِشأن ما أسماه " الكتابة السهلة والكتابة الصعبة " .

وتطرق الأستاذ تامر فى هذا الموضوع – حسب نص كلماته - " لأهم نقاد الثقافة والآداب والفنون الماركسيين الأح......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بشير صقر - الكتابة السهلة والصعبة .. والتشبث بالقضايا الهامشية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#بشير صقر - الكتابة السهلة والصعبة .. والتشبث بالقضايا الهامشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).