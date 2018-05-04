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#بشير صقر - الكتابة السهلة والصعبة .. والتشبث بالقضايا الهامشية
2018/05/04 | 02:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #بشير_صقر وردنى من إحدى الصديقات رابط لتعقيب صديق آخر- الأستاذ تامر وجيه - بِشأن ما أسماه " الكتابة السهلة والكتابة الصعبة " .

وتطرق الأستاذ تامر فى هذا الموضوع – حسب نص كلماته - " لأهم نقاد الثقافة والآداب والفنون الماركسيين الأح......

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