ينتقدون من ؟؟؟

2018/05/04 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار العوصجي

ألا يستحق وطن كالعراق أن ننصفه ...



ألا يستحق شعب العراق أن نترحم عليه ونأسف لحاله ...



ان ما حصل ويحصل كل يوم في زمن العهر هذا ، يدعونا لان نبكي دماً على وطن كان أسمه العراق ...



بعد أن أصبح ضيعة تابعة لايران بفعل أصحاب الفعل ايً كان ، من اذناب وعملاء ...



وان تعتصر قلوبنا ألماً على شعب كانوا يطلقون عليه شعب الحضارات والكرامة والشرف ...



بعد أن اصبح نموذجاً للتخلف والتبعية غير المبررة اطلاقاً مهما بلغت المسميات في مداها وفي تقديسها ، وحاول البعض اضفاء الصفات اليها ، فانها ستبقى أصغر كثيراً منك ياشعب الخلود والرسالة الانسانية ...



فانت من علم العالم القراءة والكتابة ، ومنك تعلموا كيف تسن القوانين لتنظم الحياة دون تميز ...



منك تعلموا أن الانسان قيمة عليا لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها ...



منك تعلموا معنى الشجاعة والثبات على المبادئ ، والاستبسال في الدفاع عن الارض والعرض ، ومن رجالك تعلموا معاني الرجولة ...



لم امنحك شرفاً حينما اتحدث عنك ، بل منك أستقي العز والفخر ، لأني ولدت في احضانك ...



فعذرا منك ياعراق ان لم تسعفني الكلمات ، ولم أكتب عنك ما تستحقه من وصف ، لأنك أكبر من كل الكلمات التي تكتب ، والأشعار التي تنشد ليتغنى بها من يهواك ويعشق تراب أرضك ...



فعشقك كبيرا ، كبيراً جداً يفوق الخيال ...



لك اقول ، صبراً ياعراق ، ستشرق شمس الحرية من جديد مهما طال ظلام الليل الاسود ، وستستعيد قريباً مجدك وألقك باذن الله ...



وسترتفع رايتك خفاقة في سماء الوطن ، ونعود لنزف لك بشرى التحرير والخلاص من الغزاة المحتلين واذنابهم الفرس المجوس ، لنبدء بتقبيل تراب أرضك ، ونعيد لك مجدك المسلوب من جديد ، وذلك على الله القادر القدير ليس بعزيز ...

لله درك ياعراق الشرفاء ...

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