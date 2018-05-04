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الحوثي يرد على وجود قوات أمريكية على الحدود مع السعودية
2018/05/04 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في أول تعليق لجماعة أنصار الله "الحوثيين" على تصريحات البنتاغون بتواجد مجموعات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية، اعتبر القيادي محمد علي الحوثي، بأنها تثبت أن أمريكا شريك في الحرب التي تُشن على اليمن.

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