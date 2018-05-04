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بإشراف الإتحاد الآسيوي ختام الدورة التدريبية لحراس المرمى في بغداد

الوقت : مايو 4, 2018 | 1:49 ص [post-views]

بغداد / عمار عبـدول

اختتمت في العاصمة بغداد، الدورة التدريبية بكرة القدم لحراس المرمى، المستوى الأول، والتي أقامها الاتحاد العراقي المركزي بإشراف الاتحاد الآسيوي للعبة.

المشارك في الدورة مدرب الحراس ساجد جمعة وفي حديثة لوكالة “الرياضة الآن” قال: إن الدورة التدريبية المستوى الأولى Level 1 لمدربي حراس المرمى اختتمت في بغداد على قاعة المركز التخصصي في ملعب الشعب الدولي وذلك بعد أن استمرت لمدة أسبوعاً كامل.

وأضاف جمعة: أن الدورة التدريبية حاضر فيها المحاضر الآسيوي والخبير السعودي الدكتور جاسم الحربي والدكتور عبد الكريم ناعم والكابتن احمد جاسم وإبراهيم سالم.

وأشار جمعة إلى: أن الدورة اشترك فيها 22 مدرباً وشهدت محاضرات نظرية وعملية مكثفة منح بعدها المشاركون شهادة Level 1 الخاصة بمدربي حراس المرمى.

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