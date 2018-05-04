كيف تستعد كييف لاستقبال نهائي دوري أبطال أوروبا؟

2018/05/04 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه ليفربول الإنجليزي ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في 26 مايو/أيار على الاستاد الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.



ويضم الملعب الأولمبي، الذي سمى بهذا الاسم نظرا لأنه استضاف بعض مباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بموسكو عام 1980، نحو 70,500 مقعد.



وقد خُصص 16,500 مقعد لجمهور كل نادٍ من الناديين اللذين سيلعبان المباراة النهائية، وهو ما يعني أن 32 ألف مقعد على الأقل ستخصص لجمهور ليفربول وريال مدريد.



وسوف تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات بين فولفسبورغ الألماني وليون الفرنسي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال بيومين، وستقام مباراة السيدات على ملعب دينامو الأصغر من الملعب الأولمبي.





وقال فيتالي كليتشكو، عمدة مدينة كييف وبطل العالم ثلاث مرات في الوزن الثقيل للملاكمة، إنه يتوقع وصول نحو مئة ألف سائح للمدينة في نهاية الأسبوع.



وقال نائب وزير الداخلية، سيرهي ياروفاي: "خلال فترة إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (26 مايو/أيار) والمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات (24 مايو/أيار)، سيكون هناك نحو ثلاثة آلاف جندي من الحرس الوطني لحماية النظام العام، فضلا عن قوات شرطة من كييف ومناطق أخرى".



ويتوقع مطار بوريسبول بالمدينة عمل 100 طائرة إضافية في نهاية الأسبوع الجاري، وسوف يغلق المطار أحد مدرجيه للتعامل مع الطلب المتزايد، على أن يُستخدم المدرج الآخر كمنطقة انتظار للطائرات.



ومن المتوقع حظر الأمتعة في بعض هذه الرحلات من أجل تسريع عملية نزول الأمتعة.

وفي الأيام التي تسبق إقامة المباراة، من المتوقع ارتفاع أسعار تأجير وحجز الفنادق بنحو عشر مرات.وأظهر موقع "إير بي إن بي" لإيجار المنازل والشقق أن 98 في المئة من أماكن الإقامة قد حُجزت بالفعل، مشيرا إلى أن سعر إيجار الأماكن المتبقية قد وصل إلى 500 دولار في اليوم الواحد.



ونفس الأمر ينطبق على موقع "بوكينغ" الذي قال إن سعر حجز الحجرة الفندقية يبدأ من 500 دولار في الليلة.



ومن المقرر تخصيص أربعة أماكن للمشجعين في كييف.



ويخطط كل حي من أحياء العاصمة الأوكرانية للتزين بالزهور وإقامة عروض فنية.



وسيكون هناك أيضا مجسم منفوخ بارتفاع 35 مترا لكأس البطولة.





وفي الوقت نفسه، يجري تجديد الملعب الأولمبي ببوابات حديثة وأنظمة داخلية وكاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة ومكبرات صوت وأضواء وأماكن مخصصة للصحفيين.



وتتراوح أسعار تذاكر حضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين 70 و450 يورو.



وبدأ الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تلقي طلبات شراء التذاكر بداية من 22 مارس/آذار الماضي، وهي الفترة التي كانت تقام خلالها مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا وكانت هناك ثمانية فرق تتنافس فيما بينها للفوز بالبطولة.



وتقل أسعار تذاكر المباراة النهائية للسيدات كثيرا، حيث تتراوح بين اثنين وثلاثة يورو.

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