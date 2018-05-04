2018/05/04 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، عن سعادته الشديدة بتأهل فريقه لنهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على ارسنال بهدف دون رد في إياب نصف النهائي.

سيميوني شاهد فريقه من المدرجات يقهر أرسنال بهدف سجله دييجو كوستا، نظرا لتعرضه للطرد في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصعد النادي الأسباني بمجموع المباراتين 2/1.

سيميوني قال بعد المباراة:"عمل رائع جدا من الجهاز الفني واللاعبين، خطوة هامة نتمنى أن تنتهي بالفوز في النهائي على فريق صعب مثل مارسيليا".



مواد متعلقة أتليتكو مدريد يكتب الوداع الحزين لفينجر ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي فن الدفاع ولعنة الاستحواذ - أهم الملاحظات على وداع أرسنال وتأهل أتليتكو لنهائي الدوري الأوروبي فينجر: أسعى لإنهاء "قصة حبي" بالتأهل لدوري أبطال أوروبا دفعة معنوية كبيرة لآرسنال قبل مواجهة أتليتكو مدريد

مشاهدة اللقاء من المدرجات:"لم أشعر بالراحة في هذا الصندوق، ولكن الأهم أن الفريق تحكم بالمباراة، جيرمان "مساعده" كان في الميعاد هو شخص رائع ومخلص وأتفاهم معه حتى بدون الحاجة للحديث".

أجواء ملعب واندا ميتروبوليتان:"التاريخ يكتب بمثل هذه المباريات الملعب يعطينا قوة كبيرة في المباريات الهامة وهذا اما شعرت به اليوم مع الجماهير".

فريق العمل في أتليتكو:"أنا مجرد شخص يظهر ضمن مجموعة كبيرة تعمل بشكل استثنائي منذ سنوات وتعطي كل ما لديها، أشعر بالامتنان الشديد لهذا النادي".

حسم المواجهة من الذهاب:"نعم كانت مباراة صعبة وأوبلاك أنقذنا بمستوى مذهل، اليوم كنا أفضل وقاومنا هجماتهم المرتدة بأفضل صورة ممكنة".

هدف دييجو كوستا:"كان في الموعد وحسم لنا المباراة كمهاجم يعمل على أخطاء المنافس، وكذلك فيتولو قدم مباراة جيدة مثل أوبلاك وجريزمان".

يذكر أن المباراة النهائية ستقام بين أتلتيكو مدريد ونظيره الفرنسي مارسيليا، في مدينة ليون يوم 16 مايو الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيميوني: لم أشعر بالراحة في المدرجات وبدأنا نكتب التاريخ على ملعبنا) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيميوني: لم أشعر بالراحة في المدرجات وبدأنا نكتب التاريخ على ملعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).