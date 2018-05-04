عباس علي العلي - إشكالية تحرير الفكر الإنساني من الزمان والمكان

2018/05/04 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من مشكلات الفكر البشري والتي عرقلت تطوره عوامل موضوعية وذاتية حالت دون سيرورته المتسارعة بنفس التعجيل الذي تتطور به الموضوعات الطبيعية، هي الأنتماء لذات الفكر ومقدماته وأساليبه والتخندق الأعمى الغير واعي لهذا الأنتماء المحدد والمقيد, الفرض العقلي يقول أن الفكر الإنساني وليد عوامل ومعطيات صاغها الوجود الإنساني فهو مرتبط بنفس تلك القوانين التي يصوغها الزمن وبفرضها على الوجود, بالتالي فليس هناك خلود ......

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