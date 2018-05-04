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القيادة العامة للجيش الليبي تؤكد تقدم قواتها نحو مدينة درنة
2018/05/04 | 04:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، اليوم الجمعة 4 مايو/أيار 2018، أن قوات الجيش الليبي تتقدم في عدة محاور القتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، مشيراً إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.

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