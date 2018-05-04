2018/05/04 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسية | اخبار محلية

كامل زغير يرفع دعوى قضائية على وزارة الشباب والرياضة بتهمة التشهير

الوقت : مايو 4, 2018 | 3:31 ص [post-views]

بغداد – عماد الركابي

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، كامل زغير، عن تكليفه محاميه الخاص، برفع دعوى قضائية بالقذف والتشهير، بالضد من وزارة الشباب والرياضة العراقية، وفق القانون العراقي النافذ 433-436.

وقال زغير في حديث خاص لـ Sport New ان ” وزارة الشباب وضعت اسمي مع عدد من أعضاء الإتحاد السابق بقضية هدر المال العام في خليجي 21 في البحرين، مع أني لم أسافر مع الوفد العراقي أصلاً، وكنت موجود حينها في بغداد”.

وبين ” لا شك أن تلك تهم كيدية لي ولأعضاء الإتحاد، لها غايات داخل أروقة الوزارة، ويجب الكشف عنها من خلال المحاكم العراقية “.

وتابع زغير ” أستغرب من هذا الإستهداف لشخصي وأسمي، ولن أجعل هذه القضية تمر مرور الكرام، وسوف أدافع عن نفسي واخوتي في الإتحاد وفق القانون العراقي والقضاء النزيه”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كامل زغير يرفع دعوى قضائية على وزارة الشباب والرياضة بتهمة التشهير) نشر أولاً على موقع (سبورت كرام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كامل زغير يرفع دعوى قضائية على وزارة الشباب والرياضة بتهمة التشهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبورت كرام).