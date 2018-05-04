🔴 راؤول يبدأ أولى خطوات الرخصة التدريبية من توتنهام

2018/05/04 | 04:10

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هاي كورة – يخوض أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني السابق، راؤول جونزاليس أسبوعاً ضمن الجهاز الفني لنادي توتنهام الإنجيليزي بقيادة الأرجنتيني، بوتشيتينو، وذلك ضمن خطوات الحصول على شهادة التدريب من الإتحاد الإسباني، حيث من المنتظر أن يتولى راؤول القيادة الفنية لفريق الناشئين “تحت 19 عاماً” بنادي ريال مدريد الموسم المقبل.

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