ترتيب الدوري الإسباني والمباريات والحكام وأبرز الغائبين قبل الجولة 36

2018/05/04 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

تنطلق مواجهات الجولة 36 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 4 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 18 شعبان 1439 هجرياً، وستشهد هذه الجولة كلاسيكو القمة الإسباني بين ملك كتالونيا وزعيم مدريد على ملعب الكامب نو، ستكون معظم المباريات مهمة نظراً لتقارب النقاط بين الفرق والتنافس الذي يزداد وتيرته مع إقتراب إنتهاء الموسم الحالي.





سيستضيف البلاوجرانا المنفرد بالصدارة برصيد 86 نقطة ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة في مباراة قمة الجولة 36 وسيقام كلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، بينما سيستضيف أتلتيكو مدريد صاحب الـ75 نقطة والذي يحتل الوصافة إسبانيول الذي يعاني في المركز الـ16 برصيد 40 نقطة في موسم من المواسم الصعبة والسيئة له في الدوري، بينما سيشهد ملعب لا سيرميكا لقاء قوى بين فياريال صاحب المركز السادس برصيد 54 نقطة وفالنسيا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة؛ وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان سيستضيف إشبيلية صاحب المركز الثامن برصيد 48 نقطة والذي يعاني من الأداء الهزيل في لقائاته الأخيرة بفريق ريال سوسيداد صاحب المركز العاشر برصيد 46 نقطة.



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بلا شك سيكون كلاسيكو الأرض هو ما سيخطف الأنظار في هذه الجولة خاصة بعد خروج برشلونة من دوري الأبطال لينتهي حلم الثلاثية هذا الموسم لجماهير كتالونيا مكتفياً ببطولة الدوري والكأس، وعلى الجانب الآخر يقدم ريال مدريد أداءاً جيداً ساعدة ليتأهل إلى نهائي الشامبيونز ليج مقصياً أقوى وأعتى فرق أوروبا في مشوارة للنهائي، ولكن على النقيض لم يستطع الميرنجي تقديم ما هو مرجوا منه في اللا ليجا أو الكأس ليصبح أمله الوحيد هو ألتهام ليفربول في كييف والظفر ببطولة دوري الأبطال، ولا سِما أن الكلاسيكو الإسباني بمثابة بطولة خاصة للفريقين وللجماهير العاشقة لأقوى وأعرق فرق أوروبا.





مباريات الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إشبيلية - ريال سوسيداد

رامون سانشيز بيزخوان الجمعة 4 مايو 2018 ميلادياً، 18 شعبان 1439 هجرياً، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية سانتياجو جامي لاترى beIN SPORTS HD 3 جيرونا - إيبار مونتيفيلي السبت 5 مايو 2018 ميلادياً، 19 شعبان 1439 هجرياً، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية دانييل جيسوس تروخيو سواريز beIN SPORTS HD 3 أتليتك بلباو - ريال بيتيس سان ماميس السبت 5 مايو 2018 ميلادياً، 19 شعبان 1439 هجرياً، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية خافيير البيرولا روخاس beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - ديبورتيفو لاكورونيا بالايدوس السبت 5 مايو 2018 ميلادياً، 19 شعبان 1439 هجرياً، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية كارلوس ديل سيرو غراندي beIN SPORTS HD 3 فياريال - فالنسيا لا سيراميكا السبت 5 مايو 2018 ميلادياً، 19 شعبان 1439 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية خيسوس خيل مانزانو beIN SPORTS HD 3

مالاجا - ألافيس لا روزاليدا الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية خوسيه غونزاليس beIN SPORTS HD 3 أتليتكو مدريد - إسبانيول واندا ميتروبوليتانو الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية خوسية لويس مونيرا مونتيرو beIN SPORTS HD 3 لاس بالماس - خيتافي جران كاناريا الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية ألبرتو أونديانو مايينكو beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ريال مدريد كامب نو الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية اليخاندرو هيرنانديز beIN SPORTS HD 3

ديبورتيفو ليجانيس - ليفانتي الملعب البلدي دي بوتاركي الأثنين 7 مايو 2018 ميلادياً، 21 شعبان 1439 هجرياً، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية هوسيه ماريا سانشيز مارتينيز أبرز الغائبين عن الجولة 35 في الليجا

للإصابة للإيقاف فيليبي لويس - أتلتيكو مدريد ألفونسو بيدرازا - ألافيس سيرجي سامبر - برشلونة روبين سوبرينو - ألافيس دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد أوسكار دي ماركوس - أتلتيك بيلباو أنطونيو أدان - ريال بيتيس راؤول غارسيا - أتلتيك بيلباو زهير فضال - ريال بيتيس أنخل كوريا - أتليتكو مدريد سولي مونتاري - ديبورتيفو لاكورونيا دييغو كوستا - أتلتيكو مدريد سيرجي إنريش - إيبار داني كاستييانو - لاس بالماس ناتشو فيرنانديز - ريال مدريد جابرييل أبيلت بيريس - ليجانيس فرانسيس كوكولين - فالنسيا روبين باردو جيتريز - ريال سوسيداد مومو - لاس بالماس فيصل فجر - خيتافي بيدرو بيجاس - لاس بالماس سيرجيو مورا سانشيز - خيتافي ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة 36 الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

برشلونة

34

26

8

0

87

21

+66

86

2

أتلتيكو مدريد

35

22

9

4

55

18

+37

75

3

ريال مدريد

34

21

8

5

82

37

+45

71

4

فالنسيا

35

20

7

8

62

36

+26

67

5

ريال بيتيس

35

18

5

12

56

54

+2

59

6

فياريال

34

16

6

12

49

41

+8

54

7

حيتافي

35

13

10

12

40

32

+8

49

8

إشبيلية

34

14

6

14

42

54

-12

48

9

جيرونا

35

13

9

13

47

53

-6

48

10

ريال سوسيداد

35

13

7

15

63

55

+8

46

11

سلتا فيجو

35

12

9

14

54

51

+3

45

12

إيبار

35

12

9

14

37

47

-10

44

13

ألافيس

35

13

2

20

34

48

-14

41

14

أتلتيك بيلباو

35

9

13

13

38

45

-7

40

15

ليجانيس

35

11

7

17

29

43

-14

40

16

إسبانيول

35

9

13

13

29

41

-12

40

17

ليفانتي

35

9

13

13

34

50

-16

40

18

ديبورتيفو لاكورونيا

35

6

10

19

34

69

-35

28

19

لاس بالماس

35

5

7

23

23

70

-47

22

20

ملقة

35

5

5

25

23

53

-30

20

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