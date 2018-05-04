لامبارد يقترب من تدريب رينجرز

2018/05/04 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لامبارد يقترب من تدريب رينجرزقال فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي ومنتخب انكلترا لكرة القدم السابق إنه مستعد لخطوته الأولى في مجال التدريب لكنه سينتظر الفرصة المناسبة، وأتم لامبارد (39 عاما) الحصول على مؤهلاته التدريبية وربطت وسائل إعلام بريطانية بينه وبين تدريب إبسويتش تاون في دوري الدرجة الثانية.وقال لامبارد لوسائل إعلام بريطانية «أمضيت وقتا طويلا في تشيلسي هذا العام واكتسبت ساعات طويلة من الخبرة، حصلت بالفعل على رخصة التدريب.ولهذا سأدرس بالفعل ذلك إذا توافرت الفرصة الجيدة في التوقيت المناسب لي».وأضاف: «أرغب في رد الجميل وأن أظهر أن بوسعي محاولة تطوير اللاعبين ومساعدتهم من الناحية الخططية وإظهار أن بإمكانك أن تصبح مدربا جيدا»، وأحرز لامبارد، الذي شارك في 106 مباريات مع منتخب انكلترا في الفترة من 1999 إلى 2014، ثلاثة ألقاب في الدوري وتوج أربع مرات بكأس الاتحاد الانكليزي مع تشيلسي، إضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.وحث لامبارد المزيد من اللاعبين الانكليز على دخول مجال التدريب كما أبدى دعمه لزميله السابق ستيفن غيرارد من أجل القيام بذلك، وأكد غيرارد، الذي يعمل في أكاديمية الناشئين في ليفربول منذ اعتزاله في 2016، وجود محادثات مع رينغرز الاسكتلندي ليتولى قيادته، وأضاف لامبارد : «إذا ارتبط ستيفن غيرارد بوظيفة فسرعان ما سيقول الناس إنه بحاجة للخبرة لكن ينبغي عليه أن يكتسب هذه الخبرة في مكان ما، تعلمت الكثير يوما بعد يوم في مجال التدريب مع تشيلسي هذا العام.إنها طريقة رائعة لاكتساب الخبرة وما يقوم به ستيفن في أكاديمية ليفربول في غاية الذكاء».

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