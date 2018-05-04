🔴 صاحب الحادثة الأغرب بالدوري الفرنسي .. يفوز بجائزة الحكم الأفضل

2018/05/04 | 05:10

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هاي كورة – تفوق الحكم الفرنسي، توني شابرون صاحب الحادثة الأشهر بالدوري الفرنسي هذا الموسم عندما قام بمحاولة عرقلة مدافع نادي نانت، دييجو كارلوس قبل أن يُشهر البطاقة الحمراء في وجهه ظناً منه أنه اصطدم به عن عمد، على جميع المنافسين على جائزة أفضل حكم بالليج آن في الاستفتاء الذي أصدرته صحيفة لا باريسيان، إلا أن الشكوك تحوم حول إمكانية منحه الجائزة -حسبما تشير التقارير الصحفية-.

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