الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 صاحب الحادثة الأغرب بالدوري الفرنسي .. يفوز بجائزة الحكم الأفضل
2018/05/04 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تفوق الحكم الفرنسي، توني شابرون صاحب الحادثة الأشهر بالدوري الفرنسي هذا الموسم عندما قام بمحاولة عرقلة مدافع نادي نانت، دييجو كارلوس قبل أن يُشهر البطاقة الحمراء في وجهه ظناً منه أنه اصطدم به عن عمد، على جميع المنافسين على جائزة أفضل حكم بالليج آن في الاستفتاء الذي أصدرته صحيفة لا باريسيان، إلا أن الشكوك تحوم حول إمكانية منحه الجائزة -حسبما تشير التقارير الصحفية-.

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-04_02-01-29_074682-200x117
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 صاحب الحادثة الأغرب بالدوري الفرنسي .. يفوز بجائزة الحكم الأفضل) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 صاحب الحادثة الأغرب بالدوري الفرنسي .. يفوز بجائزة الحكم الأفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ روسيا: أمريكا تحاول إظهار إيران بأنها أخطر من "داعش"
⋙ أخبار يوفنتوس | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة بولونيا
⋙ لامبارد يقترب من تدريب رينجرز
⋙ إيني تكتشف احتياطيات جديدة في الصحراء الغربية المصرية
⋙ ترتيب الدوري الإسباني والمباريات والحكام وأبرز الغائبين قبل الجولة 36
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. عبطان يكشف سر النجاح بإنشاء الملاعب وآخرها النجف الدولي
⋙ انجازات الجودو في تونس تعيد الحياة لالعاب الشرطة (تقرير فيديوي)
⋙ بالصور.. العثور على كميات كبيرة من مخلفات داعش في الحويجة
الأكثر شيوعا