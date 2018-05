أخبار يوفنتوس | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة بولونيا

2018/05/04 | 05:10

أحمد رضوان

يستضيف يوفنتوس بولونيا يوم السبت القادم 5 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 19 شعبان 1439 هجرياً، ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وسيستضيف اللقاء استاد آليانز معقل السيدة العجوز.





يدخل البيانكونيري اللقاء منتشياً بالانتصار الغالي على الإنتر بنتيجة (3-2)، والذي جاء بعد أن استطاع جونزالو هيجواين خطف هدفاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من عُمر المباراة، ليظل أبناء أليجري على قمة جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، ويظل الصراع قائماً بين الحمير الوحشية ونابولي الوصيف وأقرب منافسيه صاحب الـ84 نقطة، والذي استطاع أن ينتصر على يوفنتوس في الجولة 34 برأسية رائعة من كوليبالي لاعب الآتزوري الجنوبي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليشعل المنافسة من جديد في الكالتشيو.



ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن غيابات الفريقين والتشكيل المتوقع قبل مباراة السبت..





غيابات يوفنتوس - الإصابات والإيقافات يعاني يوفنتوس من غياب عدداً من نجومه بداعي الإصابة هم جيورجيو كيليني، ماتيا دي شيليو وماريو ماندجوكيتش، وقد يرافقهم ستيفانو ستورارو لنفس السبب، وسيفتقد البيانكونيري لخدمات ميراليم بيانيتش للإيقاف.





The ⚪️⚫️ continue to get #JuveBologna ready with ✌️days to go. 👉 https://t.co/TAESlLxyzx #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/w5lVC4d8IO — JuventusFC (@juventusfcen) May 3, 2018 التشكيل المتوقع سيغير أليجري طريقته قليلاً بسبب الغيابات، وسيدفع ببينتانكور بدلاً من بيانيتش وروجاني بدلاً من كيليني المصاب.





التشكيل | 4-3-2-1

جيانلويجي بوفونكوادوو أسامواه - مهدي بنعطية - دانييلي روجاني - ستيفان ليختشتاينربليز ماتويدي - رودريجو بينتانكور - سامي خضيرةدوجلاس كوستا - باولو ديبالاجونزالو هيجواين

أخبار بولونيا والتشكيل المتوقع

يحتل بولونيا المركز الـ12 برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن كلاً من جنوى صاحب المركز الـ11 برصيد 41 نقطة، وساسوولو صاحب المركز الـ13 برصيد 37 نقطة، وسيدخل الفريق المباراة بأريحية لابتعاده عن مراكز الهبوط والمنافسة على البقاء، فقد استطاع الفريق أن يثبت نفسه واحقيته في البقاء في السيري آ الموسم القادم.





سيفتقد الروسوبلو لخدمات الثنائي فيليب هيلاندير وجودفريد دونساه للإصابة، ولن يغيب أي لاعب عن الفريق للإيقاف، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-3-3

أنطونيو ميرانتيآدم ماسينا - جيانكارلو جونزاليس - سيباستيان دي مايو - إبراهيما مبايبليريم دجيمايلي - إيريك بولجار - أندريا بوليريكاردو أورزوليني - رودريجو بالاسيو - سيموني فيردي

موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم السبت 5 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 19 شعبان 1439 هجرياً، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة؛ وسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي beIN SPORT HD 4 .





المباراة يوفنتوس - بولونيا الموعد السبت 5 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 19 شعبان 1439 هجرياً 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة الملعب استاد آليانز الحكم ماسيميليانو إيراتي القناة الناقلة beIN SPORTS HD 4

