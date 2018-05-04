روسيا: أمريكا تحاول إظهار إيران بأنها أخطر من

2018/05/04 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائب مدير قسم التحديات والأخطار الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، دميتري فيوكتيستوف، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إظهار إيران وحركة "حزب الله"، على أنهما يشكلان تهديدا خطيرا للسلام والأمن أكبر من تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

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