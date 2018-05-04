كومباني : دي بروين كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب

2018/05/04 | 06:10

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هاي كورة – يري الدولي البلجيكي فيسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي إن زميله ومواطنه كيفين دي بروين هو الأحق بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا على حساب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ولكنه عاد وأكد انا ماقدمه الفرعون المصري خلال الموسم يؤكد احقيته هو الآخر الفوز بالجائزة خاصة بعدما سجل 31 هدف في البريميرليج

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