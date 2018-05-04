ترتيب الدوري الإيطالي والمباريات والحكام وأبرز الغائبين وأهم الأرقام قبل الجولة 36

2018/05/04 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

تنطلق الجولة 36 من الدوري الإيطالي يوم السبت القادم 5 مايو 2018 ميلادياً، الموافق 19 شعبان 1439 هجرياً، لن تشهد الجولة لقاءات قمة ولكن ستشهد لقاءات قوية وحماسية نظرا لتقارب النقاط بين الكثير من فرق وسط الجدول خاصة لأقتراب نهاية الموسم الحالى حيث لم يتبقى سوى ثلاث جولات فقط.





ستجمع المباراة الافتتاحية بين ميلان صاحب المركز السابع برصيد 57 نقطة وهيلاس فيرونا صاحب المركز الـ19 برصيد 25 نقطة والذي يُعد من الهابطين من السيري آ الموسم القادم، بينما سيحل الإنتر ضيفاً على أودونيزي صاحب المركز الـ14 برصيد 34 نقطة، علماً بأن النيراتزوري يحتل المركز الخامس برصيد 66 نقطة مطارداً روما ولاتسيو لحجز مقعداً في دوري الأبطال الموسم القادم.



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وفي نفس اليوم سيستضيف النسور أتالانتا صاحب المركز السادس برصيد 58 نقطة والذي يؤدي موسماً رائعاً من حيث الأداء ومن حيث النقاط، ولن تكون مباراة سهله للاتسيو صاحب المركز الثالث برصيد 70 نقطة والذي يحاول الهروب من مطاردة روما الذي يملك في جعبته نفس عدد النقاط والذي سيقابل كالياري على ملعب ساردينيا ومن المؤكد أنه لن يتخلى عن الثلاث نقاط ليظل في المنافسة على المركز الثالث ويظل محتفظاً بفارق النقاط مع النيراتزوري.





سيستضيف نابولي الوصيف برصيد 48 نقطة فريق تورينو على ملعب سان باولو، علماً بأن الثيران يحتلون المركز العاشر برصيد 47 نقطة، وفي ختام الجولة سيستضيف يوفنتوس المتصدر برصيد 88 نقطة فريق بولونيا صاحب الـ39 نقطة والذي يحتل المركز الـ12، ويحتاج السيدة العجوز إلى الثلاث نقاط ليقترب حلم الحصول على الدوري خاصة وأن له مباراة قوية في الأسبوع القادم أمام روما.





مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ميلان - هيلاس فيرونا سان سيرو السبت 5 مايو 2018 ميلادياً، 19 شعبان 1439 هجرياً، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - الإنتر داسيا أرينا الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية باولو ماتزوليني beIN SPORTS HD 4 كييفو - كروتوني استاد مارك أنطونيو بينتيجودي الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية ديفيد ماسا beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - أتالانتا استاد الأوليمبيكو الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية لوكا بانتي سبال - بينفينتو باولو موتزا الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية ماركو جويدا

جنوى - فيورنتينا لويجي فيراريس الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية جيانلوكا مانجانيلو beIN SPORTS HD 4 نابولي - تورينو سان باولو الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية دانييلي دوفيري ساسولو - سامبدوريا استاد مابي الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية فيدريكو لابينا beIN SPORTS HD 12 كالياري - روما ملعب سردينيا الأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية ماركو دي بيلو beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - بولونيا ملعب آليانز االأحد 6 مايو 2018 ميلادياً، 20 شعبان 1439 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية ماسيمليانو إيراني beIN SPORTS HD 4 أبرز الغائبين عن الجولة 36 في السيري آ

للإصابة للإيقاف أندريا كونتي - ميلان ميراليم بيانيتش - يوفنتوس لوكاس بيجليا - ميلان دانيلو دامبروزيو - الإنتر ريك كارسدورب - روما ماتياس فيتشينو - الإنتر تشيرو إيموبيلي - لاتسيو فينسنت لوريني - فيورنتينا ماركو بارولو - لاتسيو ماتيا كالدارا - أتالانتا جورجيو كيلليني - يوفنتوس لوكا تشيجاريني - كالياري ماتيا دي شيليو - يوفنتوس لياندرو كاستان - كالياري ستيفانو ستورارو - يوفنتوس فابيو لوسيوني - بينفينتو ماريو ماندجوكيتش - يوفنتوس خوان جيسوس - روما روبيرتو جاليارديني - الإنتر خاليدو كوليبالي - نابولي أرقام ما قبل الجولة 36

انتصر يوفنتوس في 14 مباراة من آخر 17 له على أرضه في الدوري الإيطالي (تعادل 1، خسر 2)، وهي المسيرة الأكبر هذا الموسم من بين فرق السيري آ. لم يستطيع ميلان الانتصار على فيرونا في الدوري من أكتوبر 2014 عدما انتصر بنتيجة (3-1) على ملعب مارك أنطونيو بينتجودي. لم يُهزم روما في آخر سبع مباريات له في الدوري ضد كالياري، فقد انتصر في 5 لقاءات وتعادل في أثنان، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في أربع مباريات منهم. 50% من الأهداف التي سُجلت في البيانكونيري في الدوري هذ الموسم جاءت من ضرباتٍ ثابتة (11 من 22)، وعلى الجانب الآخر يعد الروسوبلو أقل الفرق التي استقبلت شباكها أهداف من هذه الوضعية (9 أهداف). لم يتعادل كلاً من الإنتر وأودونيزي سوى مباراة واحدة فقط من آخر 19 لقاء جمع بينهما في الدوري، فقط فاز النيراتزوري في 12 مباراة بينما هُزم في 6. ساهم سيموني فيردي في 18 هدفاً لبولونيا في الدوري الإيطالي هذا الموسم (سجل 8، صنع 10)، ولم يسبق لأي لاعب تسجيل هذا العدد من الأهداف للفريق في موسم واحد منذ ماركو دي فايو، الذي سجل 19 هدفاً وصنع هدفين في موسم 2010-2011. لم يسجل باتريك كوتروني أي أهداف في مبارياته الـ6 الأخيرة في الدوري الإيطالي، رغم تسجيله لخمسة أهداف في مبارياته الـ6 التي سبقت مبارات عزوفه عن التهديف.ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة 36 الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

نقاط

1

يوفنتوس

35

28

4

3

81

22

+59

88

2

نابولي

35

26

6

3

71

26

+45

84

3

روما

35

21

7

7

59

28

+31

70 [a]

4

لاتسيو

35

21

7

7

84

43

+41

70 [a]

5

الإنتر

35

18

12

5

58

26

+32

66

6

أتالانتا

35

16

10

9

55

36

+19

58

7

ميلان

35

16

9

10

46

39

+7

57

8

سامبدوريا

35

16

6

13

55

54

+1

54 [b]

9

فيورنتينا

35

15

9

11

50

38

+12

54 [b]

10

تورينو

35

11

14

10

48

42

+6

47

11

جنوى

35

11

8

16

30

37

−7

41

12

بولونيا

35

11

6

18

38

46

−8

39

13

ساسوولو

35

9

10

16

26

59

−33

37

14

أودينيزي

35

10

4

21

46

59

−13

34 [c]

15

كروتوني

35

9

7

19

36

60

−24

34 [c]

16

كالياري

35

9

6

20

31

60

−29

33

17

سبال

35

6

14

15

33

59

−26

32

18

كييفو

35

7

10

18

31

57

−26

31

19

هيلاس فيرونا

35

7

4

24

28

71

−43

25

20

بينفينتو

35

5

3

27

32

81

−49

18

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