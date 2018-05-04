عباس علي العلي - تجريد العقل كأداة للتوافق بين الدين والعلم

2018/05/04 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي ماذا نقصد بتجريد العقل؟ ومن أي شيء نعريه؟ هل من ذخيرته التأريخية أم من حدوده التي حرص علىأن تبقى دائما ورقة التوت الاخيرة؟, هل هو تجريده من ماضيه أم تجريده من قواعده وركائز عمله ؟ ,والسؤال الأهم هل يمكن حقا أن نفعل ذلك وكيف ؟, وسؤال يتبعه سلاسل من الأسئلة المتفرعة والمتنوعة لكنها تصب أخيرا في معنى التعرية التي يطرحها هذا التساؤل, كلما أمكننا أن نقهم التعرية سنجد الكثير من الإجابات حاضرة, العقل كأي......

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