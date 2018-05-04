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صحيفة إسرائيلية تكشف جزء من خطة ترامب حول مستقبل القدس
2018/05/04 | 06:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هذه الخطوة تعتبر جزء من خطة السلام التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها بعد نقل السفارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة إسرائيلية تكشف جزء من خطة ترامب حول مستقبل القدس) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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