صحيفة إسرائيلية تكشف جزء من خطة ترامب حول مستقبل القدس

2018/05/04 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الخطوة تعتبر جزء من خطة السلام التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها بعد نقل السفارة.

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