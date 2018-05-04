2018/05/04 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو العقود في النقل بلا رواتب منذ 9 اشهر ووعود التثبيت تذهب ادراج الرياحكشف موظفو العقود في الخطوط الجوية العراقية، عن ذهاب وعود التثبيت ادراج الرياح.وقال مسؤول اللجنة التنسيقية لتظاهرة العقود في وزارة النقل حسين كامل حياوي ان" موظفي العقود في شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل لم يتسلموا رواتبهم منذ 9 اشهر"، مبينا ان" مشكلة العقود هي مشكلة جيل وحكومة".وأضاف" تظاهرنا اليوم وقبلها خرجنا بـ 13 تظاهرة وفي كل مرة يعطونا وعوداً لكن من دون حلول".وتابع ان" ما يقارب {400 الى 500} عقد مازالت مجهولة المصير والغريب في الامر ان الوزارة عندما تطالب بقوائم أصحاب العقود يرتفع العدد الى {1000} عقد".وزاد ان" المسؤولين في المطار أكدوا لنا عدم شمولنا بالتثبيت وليست لديكم أي حقوق علما اننا لم نتسلم رواتبنا منذ 9 اشهر"، مستدركا ان" الدرجات الوظيفية تباع في وزارة النقل وبلسان الموظفين".وأردف قائلا ان" وزارة النقل لديها أرباح مهولة تذهب حوافز الى الموظفين"، مشيرا الى ان" عدم إعطاء الرواتب جريمة بحق المتعاقدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو العقود في النقل بلا رواتب منذ 9 اشهر ووعود التثبيت تذهب ادراج الرياح) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو العقود في النقل بلا رواتب منذ 9 اشهر ووعود التثبيت تذهب ادراج الرياح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).