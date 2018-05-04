الغارديان: هذا ما تخطط له بريطانيا ضد روسيا في 2018

2018/05/04 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم بريطانيا انتهاز فرصة واستخدام عدد من مؤتمرات القمة الدولية في عام 2018، لتوسيع الحلف المناهض لروسيا على خلفية القضية حول تسميم سيرغي ويوليا سكريبال في سالزبوري، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مصادر حكومية.

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