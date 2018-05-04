إيمرى يكشف أسباب فشل باريس أوروبيا

2018/05/04 | 07:10

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هاى كورة – كشف أوناى ايمرى أسباب فشل باريس سان جيرمان الفرنسي بالمسابقات الأوروبية هو افتقاده لتجاوز الحظات الحاسمة بدورى الأبطال ضاربا الثبل بالهدف القاتل الذى سجله انريس انييستا فى شباك تشيلسي ليقود برشلونة إلى نهائى نسخة 2009.

وقال إيمري: “باريس افتقد لهذه اللحظات الحاسمة فقد توافرت الفرصة لديه في مباراة ريال مدريد حيث كان الريال يعاني كثيرا لكن باريس أهدرنا العديد من الفرص و خسر في النهاية “.

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