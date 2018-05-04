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اجراءات أمنية جديدة لتفتيش المسافرين إلى الولايات المتحدة
2018/05/04 | 07:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مسؤولون، إن إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية تريد من مطارات الدول الأخرى تشديد عملية فحص الأجهزة الإلكترونية التي يحملها الركاب المسافرون إلى الولايات المتحدة والسير على نهج التدابير الأمنية التي بدأ تطبيقها في الولايات المتحدة العام الماضي.

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