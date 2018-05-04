سلاح يغير قواعد اللعبة العالمية في حوزة روسيا

2018/05/04 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك روسيا أسلحة قادرة على تغيير قواعد اللعبة العالمية حسب مصادر إعلامية غربية.

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