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سلاح يغير قواعد اللعبة العالمية في حوزة روسيا
2018/05/04 | 07:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمتلك روسيا أسلحة قادرة على تغيير قواعد اللعبة العالمية حسب مصادر إعلامية غربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلاح يغير قواعد اللعبة العالمية في حوزة روسيا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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