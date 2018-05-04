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فيسبوك تطرد مهندسا بعد اتهامه بالتجسس على النساء
2018/05/04 | 08:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طرد عملاق التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مهندسا للأمن المعلوماتي، بعد اتهامه باستخدام صلاحيته في الوصول إلى البيانات للتجسس على النساء على الإنترنت.

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