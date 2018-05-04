مرشح الحكمة عن بغداد: النقل تسعى لطرد متعاقدي الخطوط الجوية العراقية

2018/05/04 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم مرشح عن تيار الحكمة عن محافظة بغداد، وزارة النقل بمحاولة طرد أصحاب العقود التشغيلية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.وقال عمار الطائي بتسلسل {131} لوكالة {الفرات نيوز}، ان "مشكلة الخطوط الجوية العراقية كبيرة جداً" مؤكداً أن "أصحاب العقود مؤثرين بشكل كبير في انتاج وزارة النقل لكن للأسف الوزارة لا تأبى لمصيرهم وتحاول طرد موظفي العقود".وبين ان "البطالة مشكلة كبيرة يعاني منها العراق بالتالي تنعكس سلباً على المجتمع وتزيد معاناة المواطن، والحكومة اليوم مبتعدة عن الحلول".وأكد الطائي ان "تيار الحكمة وضع فرص استثمارية من خلال زجهم في مجالات العمل في القطاع الخاص" لافتا الى ان "المراحل المقبلة ستكون هناك رؤية ستراتيجية حقيقية لمنظومة الشباب وممكن من خلالها يعينون عوائلهم".وشدد على "الحاجة لحكومة الكترونية والدخول الى عالم جديد لتقليل الفجوة بين المواطن والحكومة فالمشكلة الإدارية أصبحت مترهلة ونحن عازمون ان نكون اليد القاصمة للفاسدين في دوائر الدولة".وكان موظفو العقود في الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، كشفوا أمس الخميس، عن ذهاب وعود التثبيت على الملاك الدائم "أدراج الرياح".وقال مسؤول اللجنة التنسيقية لتظاهرة العقود في وزارة النقل حسين كامل حياوي لوكالة {الفرات نيوز} ان "موظفي العقود في الخطوط الجوية العراقية لم يتسلموا رواتبهم منذ 9 اشهر"، مبينا ان" مشكلة العقود هي مشكلة جيل وحكومة".وأضاف "تظاهراتنا مستمرة وفي كل مرة يعطونا وعوداً لكن من دون حلول" مشيرا الى ان "ما يقارب {400 الى 500} عقد مازالت مجهولة المصير والغريب في الامر ان الوزارة عندما تطالب بقوائم أصحاب العقود يرتفع العدد الى {1000} عقد".وزاد ان "المسؤولين في المطار أكدوا لنا عدم شمولنا بالتثبيت وليست لديكم أي حقوق علما اننا لم نتسلم رواتبنا منذ 9 اشهر"، مستدركا ان" الدرجات الوظيفية تباع في وزارة النقل وبلسان الموظفين".وأردف قائلا ان" وزارة النقل لديها أرباح مهولة تذهب حوافز الى الموظفين"، مشيرا الى ان" عدم إعطاء الرواتب جريمة بحق المتعاقدين".وحمل المتظاهرون لافتات دعوا فيها الى "إنصافهم وإرجاع حقوقهم المسلوبة منذ 9 أشهر" عادين المطالب بأنها "ليست أكثر من حقوقهم وان تثبيتهم على الملاك كون الشركة تتمتع بشاغر وظيفي ضمن ملاكاتها".وأكدوا ان "الدرجات الوظيفية هي من حقهم وهم أولى بها من غيرهم كون جهودهم جعلت الشركة تربح مليارات الدنانير لكن يجازوا اليوم بقطع الرواتب".وكان اصحاب العقود في الخطوط الجوية قد تظاهروا الاربعاء مناشدين الحكومة بصرف مستحقاتهم المتأخرة وتجديد عقودهم" منتقدين بذات الوقت "المماطلة بوعودها".كما أنتقدوا "لا مبالاة الحكومة ووزير النقل بمصير مئات العوائل التي قطعت أرزاقها لأسباب مجهولة.وكان وزير النقل كاظم الحمامي "قد تشدق" بحسب وصف المفسوخة عقودهم باعلانه قبل أيام أرباح الوزارة خلال عام 2017 ومنها تحقيق الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إيرادات تجاوزت نسبة 20% كإيراد صافي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، ورغم ذلك لم يعر أهمية لمصير المتظاهرين ونكران جهودهم في رفد الوزارة بالأرباح الطائلة.بحسب قولهم.انتهى

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