بعثة المنتخب الفلسطيني تصل اليوم إلى البصرة

2018/05/04 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تستقبل محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الفلسطيني الذي سيحل ضيفا من اجل خوض مباراة تجريبية مع منتخبنا الوطني تجري بينهما على ملعب البصرة الدولي في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق للثامن من الشهر الجاري والتي سيقودها طاقم تحكيم اردني.

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بعثة المنتخب الفلسطيني تتكون من 58 شخصا يتقدمها رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل محمود الرجوب واحسان عمر نائب رئيس الاتحاد وعمر محمد امين السر العام وفراس خالد مدير تنفيذي وموسى بسام مشرف امني ورئيس الوفد صلاح محمد وجبر كامل مديرا للفريق والمدرب صاحب الجنسية الجزائرية نور الدين ولد علي ويساعد التونسي مكرم بن البشير ومدرب اللياقة لؤي خالد والدكتور بدر احمد والمعالجان ايوب خليل ومصطفى غسان وثائر سامي وهاني محمود مختصان للتجهيزات.اما اللاعبون فهم كل من توفيق علي ورامي كمال وغانم زيدان ورمزي سامي وعبدالله نبيل واياد فواد وعدي ابراهيم ومحمد نعمان وتامر عمر ومصعب خالد وتامر محمد ومحمد يوسف وسامح فارس ومحمد اياد واحمد ماهر وجوناثان انريكي وعبد اللطيف محمد وثائر محمد وشادي سحويل ومحمد ظاهر وشهاب رزق وايمن رفعت وعدي علي واسلام محمد وانس محمد ومحمود منار ومحمد ماجد وسعدو سمير ومحمد باسم وهيثم صلاح واحمد عوض ومحمود عيد وموسى بشير ومحمد فارس ورامي ابراهيم ويوسف محمد.واخيرا الوفد الاعلامي والمكون من تسع شخصيات ابراهيم راغب وعمر حسن وبسام محمد وطارق الياس وعبد اللطيف صابر واحمد تيسير وحسين عبد الحميد ونضال محمد وساهر عبد الكريم.

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