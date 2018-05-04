تاهل مارسيليا للنهائى يصيب دروجبا بالجنون

2018/05/04 | 08:10

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هاى كورة – أصاب تأهل نادى مارسيليا الفرنسي إلى نهائى الدورى الأوروبي، النجم الإيفوارى ديديه دروجبا بالجنون والذى سبق أن دافع عن ألوان النادى الفرنسي قبل انتقاله لتشيلسي الإنجليزي.

واحتفل الفيل الإيوارى بتأهل مارسيليا بجنون حيث تفاعل مع الهجمة التي جاء منها الهدف وأخذ يردد نشيد النادى الفرنسي.

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