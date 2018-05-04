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#آمال قرامي - قراءة في الحملات الانتخابية البلدية
2018/05/04 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #آمال_قرامي تأتي الانتخابات البلدية في سياق سياسي اجتماعي من سماته الأساسية انعدام الثقة في النخب السياسية الحاكمة والمعارضة على حدّ سواء، واستمرار حالة من التوتر والاحتقان والقلق بسبب تفاقم الأزمات وسوء إدارتها يضاف إلى كلّ ذلك عزوف فئة كبرى من الشباب، وهو أمر متوقّع بسبب عسر التواصل معهم وإقناعهم بوجود بدائل فعليّة.

أمّا عنصر المفاجأة فيكمن في ميل فئة من التونسيين إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات ب......

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