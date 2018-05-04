لماذا ستتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية؟

2018/05/04 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسمع ذلك كثيراً عن الموضوع الكوري.ومن ذلك شيء من قبيل أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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