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إسرائيل تطلب ضوءا أخضر من روسيا لتوسيع استهداف إيران
2018/05/04 | 08:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مصادر سياسية روسية مطلعة إن موسكو تلقت في الأيام الأخيرة رسائل من تل أبيب في مسعى لتبريد التوتر في العلاقات الروسية،

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