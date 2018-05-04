“الوطني الفلسطيني” يطالب بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني

2018/05/04 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورته 23 إدانته ورفضه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب “غير القانوني” اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، ودعا لتعليق الاعتراف بإسرائيل وتنفيذ وقف التنسيق

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