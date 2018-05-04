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السلطات تطلب من آلاف السكان في هاواي الاجلاء جراء ثوران بركان
2018/05/04 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من تصدع

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