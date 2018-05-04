وسائل إعلام: ترامب يأمر بالنظر في خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

2018/05/04 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

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