الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


وسائل إعلام: ترامب يأمر بالنظر في خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية
2018/05/04 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام: ترامب يأمر بالنظر في خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام: ترامب يأمر بالنظر في خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النفط يرتفع بدعم من التخفيضات الانتاجية
⋙ عملية شراء أصوات الناخبين تهدد نزاهة الانتخابات في العراق
⋙ العرب اللندنية: العبادي لا يمثّل النموذج الأمثل لقيادة العراق في المرحلة القادمة بالنسبة لإيران
⋙ انهيار تاريخي للعملة التركية والايرانية وسط استقرار للدينار العراقي
⋙ بالفيديو.. شرطي يسحب "فتاة ايرانية" من رجلها ويسقطها أرضا والسبب؟
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. شرطي يسحب "فتاة ايرانية" من رجلها ويسقطها أرضا والسبب؟
⋙ بالفيديو.. عبطان يكشف سر النجاح بإنشاء الملاعب وآخرها النجف الدولي
⋙ بالصور.. العثور على كميات كبيرة من مخلفات داعش في الحويجة
الأكثر شيوعا