مكتب العبادي يصدر توضيحا عن

2018/05/04 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، ان يكون الاخير قد طلب زيارة المرجع علي السيستاني خلال زيارته النجف امس الخميس.وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة، ان جدول الاخير لزيارة النجف "معد لتفقد المؤسسات الحكومية واوضاع المواطنين وزيارة عوائل الشهداء في المحافظة وان أي ادعاء بخلاف ذلك هو محض كذب وافتراء".واضاف "نعرب عن بالغ اسفنا لإقدام بعض وسائل الاعلام والتي سمحت لنفسها زورا ان تنسب خبرا كاذبا بإسم المرجعية الدينية، وفي الوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ندعو وسائل الاعلام الى التحلي بالمصداقية ونقل الاخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة وبالأخص فيما يتعلق باخبار المرجعية الدينية العليا".ووصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، امس الخميس، الى محافظة النجف، في زيارة ضمن جولته الانتخابية، حيث تزعم قائمة باسم “النصر”، تضم عددًا من الكتل والأحزاب السياسية.وذكر موقع "ارم" العربي نقلا عن مصادر قال انها مقربة من المرجع علي السيستاني في النجف إن الاخير "رفض استقبال العبادي في مكتبه”.وأوضحت المصادر نقلا عن الموقع "أن محافظ النجف السابق السياسي البارز عدنان الزرفي، الذي ينتمي لحزب الدعوة الإسلامية جناح العبادي، كان يتوسط منذ يومين لدى محمد رضا نجل المرجع السيستاني للموافقة على ترتيب لقاء يجمع العبادي بالسيستاني”.وأكدت، “أن جميع جهود الزرفي فشلت، وأن السيستاني أبدى رفضه المطلق لاستقبال أي شخصية سياسية لحين إعلان موقفه، (اليوم) الجمعة، خلال خطبة صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، بشأن الانتخابات البرلمانية والموقف من الشخصيات السياسية”.ويساور الأحزاب السياسية الشيعية القلق من موقف المرجع علي السيستاني، الذي أغلق أبواب مكتبه في وجه جميع السياسيين منذ أكثر من خمس سنوات؛ بسبب تردي الأوضاع في البلاد.وتشهد الساحة السياسية العراقية صراعًا حادًا مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من أيار/ مايو الجاري، وتشتد المنافسة بين قائمة النصر بزعامة العبادي، وقائمة الفتح بزعامة هادي العامري، والتي تضم أغلب فصائل الحشد الشعبي.

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