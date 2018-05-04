دوري كرة الصالات.. المنافسة تحتدم

2018/05/04 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تشهد المجموعة الثانية من دوري كرة قدم الصالات مواجهات حاسمة ومهمة بعد أن اصبحت الادوار الاخيرة من المرحلة الثانية على الأبواب، ليكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى النهائيات، والبالغة 8 أندية بواقع اربعة اندية من هذه المجموعة، يقابلها نفس العدد من المجموعة الأولى.

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الشرطة المتصدر برصيد 33 نقطة وبدون خسارة يقابل الوصيف نفط الجنوب صاحب الـ27 نقطة في مواجهة لا تخلو من الصعوبة لكلا الفريقان، حيث يطمح القيثارة إلى مواصلة سلسلة الانتصارات، في حين يحاول ابناء نفط الجنوب تقليص الفارق إلى 3 نقاط، سعيا منهم لخطف صدارة هذه المجموعة قبل ان تلفظ المرحلة الثانية انفاسها.بلدية البصرة وبعد أن استقطب عدد من اللاعبين الجيدين ضمن إلى حد كبير تواجده ضمن الثمانية الكبار، بعد ان جمع 19 نقطة مبتعدا عن اقرب منافسيه بـ6 نقاط، ابناء البصرة يقابلون نادي الحكيم ممثل محافظة السماوة والاخير فقد فرصة التأهل تماما.مصافي الوسط يقابل الجنسية في مباراة مهمة للطرفين، الفوز فيها يعني الاقتراب من خطف البطاقة الرابعة، والخسارة تعني قرب انتهاء الأمل او انتظار المفاجآت والهدايا من الفرق الأخرى.امانة بغداد يواجه النور من البصرة الفيحاء والأخير حقق في مباراة مؤجلة الفوز على الجنسية ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة مبتعدا عن صاحب المركز الرابع مصافي الوسط بفارق نقطتان، بينما يسعى فريق امانة بغداد إلى تحقيق الفوز، وانتظار ما تسفر عنه مباراة المصافي والجنسية والصراع محتدم بين هذه الاندية الاربعة على البطاقة الرابعة.المجموعة الأولى هي الاخرى تشهد مواجهات قوية تبدء من القمة وتنتهي عند اخر الترتيب.المتصدر القوة الجوية يستضيف الميناء، في مباراة تعزيز الصدارة، بينما السفانة يسعون إلى كسب نقاط اللقاء للاقتراب من صاحب المركز الرابع فريق غاز الجنوب الذي هو الاخر تنتظره مواجهة مهمة جدا أمام مصافي الجنوب، الفوز فيها يعني أن البطاقة الرابعة اصبحت إلى حد كبير من نصيبه، والخسارة تضع مصافي الجنوب في موضع افضل، بانتظار تعثر الميناء او الغاز في الدور الأخير وهذا وارد في عالم كرة القدم لعبة المفاجآت.الوصيف وبطل الدوري لـ6 مواسم متتالية نفط الوسط يقابل الجيش في سعي واضح لكسب نقاط المباراة من اجل الاقتراب من المتصدر الصقور، نادي الجيش لن يكون لقمة سهلة لأبناء النجف بعد قدم مستويات جيدة وتمكن ان يضع له موطئ قدم في النهائيات وبوقت مبكر.المجموعة الاولى لم يتبقى لها سوى جولتان وتختتم مبارياتها.اما المجموعة الثانية لديها ثلاث جولات حتى تصل إلى النهاية وعندها يتحدد عقد الفرق المتأهلة إلى النهائيات.

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