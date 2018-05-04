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مارسيليا الأعلى كعبا للتتويج بيورباليج على حساب أتليتكو مدريد
2018/05/04 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – يرى رودي جارسيا مدرب مارسيليا الفرنسي أن فريقه هو العلى كعبا للتتويج بلقب الدورى الأوروبي على حساب اتليتكو مدريد الإسباني خاصة ان المباراة النهائية ستقام فى مدينة ليون الفرنسية ما يجعل مارسيليا وكأنه يلعب على ملعبه.

وتقام المباراة النهائية يوم 16 مايو الجارى على ملعب الأنوار فى ليون.

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