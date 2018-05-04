2018/05/04 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نادية_خلوف يتم اغتيال الصحفيين بسبب عملهم حتى في أوروبامقال افتتاحي لصحيفة إكسبرسن السويدية الليبرالية غير مذيّل بتوقيع ترجمة: نادية خلوف يصادف اليوم اليوم العالمي لحرية الصحافة.
أصبح الانطلاق بالصحفة للأسف دمويّاً.في أفغانستان فالبوري ماسو قُتل عشرة صحفيين.
وكان من بين القتلى المصوران المخضرمان شاه ماري وماهام دوراني ، اللذان كانا قد بدءا للتوّ العمل في محطة إذاعية محلية.مع ذلك ، يض......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - في يوم الصّحافة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أصبح الانطلاق بالصحفة للأسف دمويّاً.في أفغانستان فالبوري ماسو قُتل عشرة صحفيين.
وكان من بين القتلى المصوران المخضرمان شاه ماري وماهام دوراني ، اللذان كانا قد بدءا للتوّ العمل في محطة إذاعية محلية.مع ذلك ، يض......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - في يوم الصّحافة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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