نادية خلوف - في يوم الصّحافة

2018/05/04 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_خلوف يتم اغتيال الصحفيين بسبب عملهم حتى في أوروبامقال افتتاحي لصحيفة إكسبرسن السويدية الليبرالية غير مذيّل بتوقيع ترجمة: نادية خلوف يصادف اليوم اليوم العالمي لحرية الصحافة.أصبح الانطلاق بالصحفة للأسف دمويّاً.في أفغانستان فالبوري ماسو قُتل عشرة صحفيين.وكان من بين القتلى المصوران المخضرمان شاه ماري وماهام دوراني ، اللذان كانا قد بدءا للتوّ العمل في محطة إذاعية محلية.مع ذلك ، يض......

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