الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


#نادية خلوف - في يوم الصّحافة
2018/05/04 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نادية_خلوف يتم اغتيال الصحفيين بسبب عملهم حتى في أوروبامقال افتتاحي لصحيفة إكسبرسن السويدية الليبرالية غير مذيّل بتوقيع ترجمة: نادية خلوف يصادف اليوم اليوم العالمي لحرية الصحافة.

أصبح الانطلاق بالصحفة للأسف دمويّاً.في أفغانستان فالبوري ماسو قُتل عشرة صحفيين.

وكان من بين القتلى المصوران المخضرمان شاه ماري وماهام دوراني ، اللذان كانا قد بدءا للتوّ العمل في محطة إذاعية محلية.مع ذلك ، يض......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - في يوم الصّحافة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نادية خلوف - في يوم الصّحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النفط يرتفع بدعم من التخفيضات الانتاجية
⋙ عملية شراء أصوات الناخبين تهدد نزاهة الانتخابات في العراق
⋙ العرب اللندنية: العبادي لا يمثّل النموذج الأمثل لقيادة العراق في المرحلة القادمة بالنسبة لإيران
⋙ انهيار تاريخي للعملة التركية والايرانية وسط استقرار للدينار العراقي
⋙ بالفيديو.. شرطي يسحب "فتاة ايرانية" من رجلها ويسقطها أرضا والسبب؟
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. شرطي يسحب "فتاة ايرانية" من رجلها ويسقطها أرضا والسبب؟
⋙ بالفيديو.. عبطان يكشف سر النجاح بإنشاء الملاعب وآخرها النجف الدولي
⋙ بالصور.. العثور على كميات كبيرة من مخلفات داعش في الحويجة
الأكثر شيوعا