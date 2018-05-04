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﻿انتخابات العراق: 9 محاولات اغتيال لمرشحين… وخطة أمنية تبدأ غداً
2018/05/04 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  انتهت الحكومة العراقية من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو الجاري، على أمل أن يبدأ العمل بها

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