﻿انتخابات العراق: 9 محاولات اغتيال لمرشحين… وخطة أمنية تبدأ غداً

2018/05/04 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت الحكومة العراقية من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو الجاري، على أمل أن يبدأ العمل بها

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