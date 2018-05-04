2018/05/04 | 09:24

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بالفيديو..



شرطي يسحب "فتاة ايرانية" من رجلها ويسقطها أرضا والسبب؟

تداول نشطاء إيرانيون، أمس الخميس، مقطع فيديو صادم يظهر شرطيًا يعتدي على فتاة بعد أن حاولت التسلق على عمود كهربائي احتجاجًا على منعها من تشجيع فريقها المفضل لكرة القدم.

ويظهر الفيديو الشرطي وهو يمسك الفتاة من رجلها ويسقطها أرضًا وسط صراخ من النساء واحتجاج الجمهور الذي كان حاضرًا في مكان الحادث.

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