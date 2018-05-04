أسعار صرف الدولار اليوم في بغداد

2018/05/04 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الجمعة، إرتفاعاً طفيفاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي رغم استمرار معدل انخفاضه مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.وسجل سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و100 دينار للمائة دولار، وكان سعر أمس عند 1200 ديناراً للدولار الواحد.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 ديناراً، أي 120 ألفاً و500 دينار، للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار بـ 1195 دينار، أي 119 ألفاً و500 دينار ، للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، [حتى إعداد هذا الخبر]:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 119.65 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 135.60 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 424.60 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1312.70 دولاراًسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 73.61 دولاراسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 68.44 دولارا.

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