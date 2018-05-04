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اعتقال مسافر بحوزته مادة مخدرة في منفذ حدودي بين العراق وايران
2018/05/04 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن اعتقال مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الواقع بين العراق وايران بحوزته مادة مخدرة.يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.

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