2018/05/04 | 10:50

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الجمعة 4 مايو 2018 | 10:40 صباحاً

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اعتقال مسافر بحوزته "حشيشة" في منفذ حدودي بين العراق وايران

بغداد/..



أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن اعتقال مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الواقع بين العراق وايران بحوزته مادة مخدرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إنه تم "القاء القبض على مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الواقع بين العراق وايران، وبحوزته مادة مخدره نوع (حشيشة) من قبل مفرزة شرطة الجمارك ومفارز المنفذ".

وأضافت الهيئة، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية بحقه وأحالته للقضاء".انتهى5

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