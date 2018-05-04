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الجبوري: واشنطن ستستخدم أدواتها لاختيار رئيس الوزراء المقبل
2018/05/04 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الجمعة، ان عدة دول من بينها الولايات المتحدة ستستخدم ادواتها الضاغطة للتدخل بعملية اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال الجبوري ان “هناك دول تؤثر على المشهد السياسي العراقي، إنما الذي يختار رئيس الوزراء هم العراقيون، ولكن حتى أكون واقعيًا سيكون لدول معينة شأن للضغط باتجاه […]

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