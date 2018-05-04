الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ماني: نحن ليفربول ولا نخشى أحدا
2018/05/04 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/متابعة …

اكد السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، إن فريقه يشعر أنه يستطيع الفوز على أي فريق في العالم في الوقت الحالي، وسيلعب بدون خوف في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد الإسباني صاحب الـ12 لقبا.

ويسعى الفريق الإسباني للقبه الثالث على التوالي، لكن ماني يرى أن ليفربول، الذي أحرز 40 هدفا في نسخة الموسم الحالي، يملك الثقة قبل النهائي في كييف يوم 26 مايو.

وقال اللاعب السنغالي (26 عاما) لوسائل إعلام بريطانية: “نؤمن أننا نستطيع الفوز عليه.

أستطيع قول ذلك الآن.

نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا ليفربول ونحن أقوياء ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم”.

وأضاف: “سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي.

سنقاتل بدون خوف ونفوز في النهائي.

نملك مجموعة قوية.

يمكننا تسجيل الأهداف.

أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه”.

وحصد الفريق الإنجليزي اللقب 4 في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، لكن لقبه الأخير في 2005 جاء مخالفا لسنوات من التراجع في النتائج خلال العقدين الأخيرين.انتهى/25

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/05/ساديو-مان-696x392
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماني: نحن ليفربول ولا نخشى أحدا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماني: نحن ليفربول ولا نخشى أحدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بالفيديو.. خطير... لهذا السبب قد يتم اغتيال العبادي قريبا.. والرسالة خير دليل
⋙ مكتب العبادي يكشف حقيقة "تملص" دول بمؤتمر الكويت للمانحين من الإيفاء بالتزاماتها تجاه العراق
⋙ مقتدى الصدر في بغداد بالتزامن مع تظاهرة مليونية "انتخابية"
⋙ استقرار أسعار النفط في الاسواق العالمية
⋙ بغداد تتخوف من هجمات لداعش بالتزامن مع الانتخابات
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. خطير... لهذا السبب قد يتم اغتيال العبادي قريبا.. والرسالة خير دليل
⋙ بالفيديو.. شلالات داخل مدينة الطب وعديلة حمود تلتزم الصمت وتنضم لحمودي: السبب صدام!
⋙ بالصور.. العثور على كميات كبيرة من مخلفات داعش في الحويجة
الأكثر شيوعا