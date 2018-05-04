الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال الشركات

2018/05/04 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع إعلان الشركات عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري، وقبيل بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 385.4 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7529.6 نقطة بنسبة صعود 0.3%.

أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنحو 0.3% مُسجلاً 12733 نقطة، بينما تراجع "كاك" الفرنسي عند 5495 نقطة بنسبة انخفاض 0.1%.

وخلال تلك الفترة تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1966 دولار.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بيانات نشاط الخدمات ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وتستمر الشركات والبنوك الأوروبية في الإفصاح عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من العام الجاري، وأعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" وشركة "بي.إم.دبليو" عن نتائجهم المالية اليوم.

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