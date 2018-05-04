اقتصادي: 600 الف شاب يتخرج سنوياً و”الحل” في القطاع الخاص

2018/05/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص …

اكد الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، الجمعة، ان الجامعات والمعاهد العراقية تخرج سنوياً 600 الف شاب، لايجدون أي فرصة للعمل في الدولة، وبين ان القطاع الخاص الحل الاوفر حظاً لاستيعابهم ولكنه يعاني الاهمال بسبب عدم الاهتمام به من قبل الدولة وعدم تطبيق القانون لضمان حقوق العاملين فيه.

وقال انطوان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الجامعات والمعاهد العراقية تخرج سنوياً 600 الف شاب، الى سوق العمل من دون توفر أي فرصة عمل في الدولة، الا ان المفهوم الخطأ غرس في ثقافة المجتمع العراقي ان العمل الحكومي يضمن التقاعد للانسان”.

واضاف ان “القطاع الخاص يبلغ تعداده مايقارب الـ7 مليون، ويجب ان يشرع له قانون ضمان اجتماعي مجزي وليس قانون فقير بائس بتقاعد لايبلغ 250 الف بعد خدمة 30 سنة”.

واوضح ان “هناك 30 الف مشروع شبه متوقف للقطاع الخاص، الامر الذي خلف الكثير من البطالة، الا ان الامر يمكن معالجته بإستثمار القطاع السياحي الذي يعتبر اكبر مشغل للايادي العاملة، وبالتالي يجب ان يدعم لاستيعاب الخريجين، خاصة ان القطاع الخاص فقير في العراق”.

واكد ان “الخطة الخمسية من 2018-2022 تضمنت تشغيل 50% من العمالة في العراق، الا ان القطاع الخاص بحاجة للدعم من اجل تشغيل هذه النسبة، حيث ان انعاش القطاع المذكور بحاجة الى ارادة سياسية وفهم سوق العمل، اذ يتوجب ان تعرف الحكومة مايحتاج سوق العمل”.

وبين ان “نظام وقانون العقود موجود ولكن لايوجد احد يلتزم به، وعلى الدولة ان تكون قوية وتجبر القطاع الخاص على ابرام عقود مع العاملين لضمان حقوقهم الوظيفية والتقاعدية”.



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